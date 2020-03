Glücksbringer mit Mundschutz und Handschuhen

Saarbrücken/Kaiserslautern Gemeinhin soll es Glück bringen, einen Schornsteinfeger zu berühren. In Corona-Zeiten sollte man auf enge Kontakt zwar verzichten - nicht jedoch auf die Kehr- und Kontrolltermine. Betriebs- und Brandsicherheit sind unverzichtbar.

„Die Betriebs- und Brandsicherheit sind das höchste Gut. Und wir haben den klaren Auftrag, dass wir als systemrelevanter Beruf diese Tätigkeit weiterführen müssen“, sagt Heinz-Detlev Puff, stellvertretender Landesinnungsmeister der Schornsteinfegerinnung für das Saarland. Nicht zuletzt stehe man da auch als Betrieb in der Verantwortung: „Sollte es zu einer CO-Überbelastung oder zu einem Rußbrand kommen, dann stünde ich natürlich in der Verantwortung - und der Staatsanwalt würde im Zweifel fragen, warum wir in der vorgesehenen Zeit nicht da waren und unsere Arbeit gemacht haben.“

Das tun auch Pascal Weber und sein Chef Michael Gaertner aus Heusweiler: „Selbstverständlich sind wir uns der aktuellen Situation und auch möglicher Ängste und Verunsicherungen bewusst“, heißt es in einem Brief an die Kunden. Deshalb halte man sich bei der Arbeit an die Hygienemaßnahmen des Robert-Koch-Instituts und appelliere an die Kunden, den empfohlenen Sicherheitsabstand von eineinhalb bis zwei Metern einzuhalten.