später lesen Glücksspiel im Internet: Verbände und Lotto warnen FOTO: Arno Burgi FOTO: Arno Burgi Teilen

Twittern

Teilen



Verbände aus Sport, Wohlfahrtspflege, Denkmalschutz, Kultur und Umwelt warnen vor illegalem Glücksspiel im Internet. Sechs Vertreter der Organisationen, die seit Jahrzehnten in Rheinland-Pfalz Mittel aus Lotterien in Deutschland für gemeinnützige Projekte erhalten, unterzeichneten hierfür am Mittwoch eine „Mainzer Erklärung“. dpa