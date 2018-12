später lesen Glücksspielaufsicht: Massive Verstöße bei Kontrollen FOTO: Christoph Sator FOTO: Christoph Sator Teilen

Bei einer großangelegten Kontrolle von Gaststätten in Rheinland-Pfalz hat die Glücksspielaufsicht in 40 Fällen massive Sperrzeitverstöße festgestellt. Gegen die Betreiber würden nun Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, teilte die bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier angesiedelte Aufsicht am Freitag mit. dpa