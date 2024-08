Spektakel aus dem Weltall Feuerball mit langem Schweif über der Region – was Menschen zu sehen bekamen (Videos)

Update · Erneut hat ein Phänomen am Himmel über der Region für Faszination gesorgt. So erregte eine leuchtende Kugel mit langem Schweif Aufmerksamkeit. Auch viele Leser beobachteten das, was sich am Firmament Dienstagabend abspielte. Doch was war das?

28.08.2024 , 12:43 Uhr

Ein Objekt verglüht am Nachthimmel. Ein Starlink-Satellit ist nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) aus Süddeutschland sichtbar über der Schweiz in die Atmosphäre eingetreten. Foto: dpa/Tim Meyer

Von Matthias Zimmermann