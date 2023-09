Darwin-Award oder Goldene Himbeere Sieben Awards, die wirklich niemand gewinnen möchte

Der Preis wird jährlich an die öffentliche Person verliehen, die den verblüffendsten Kommentar von sich gegeben hat. Gegründet hat den Preis 1993 die Zeitschrift Plain English Campaign, die auch den Gewinner auszeichnet. In der Geschichte der Auszeichnung waren vor allem Politiker unter den Empfängern. So ist der Rekordpreisträger mit drei Auszeichnungen der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson. George W. Bush, ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten, wurde 2008 für eine Reihe von Aussagen während seiner Präsidentschaft mit dem Preis für sein Lebenswerk ausgezeichnet.