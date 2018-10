Goldener Herbst in Rheinland-Pfalz und Saarland

Der Herbst zeigt sich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland von seiner schönen Seite. Zwar erwarten die Meteorologen für den Sonntag anfangs noch vereinzelte Regenschauer. Doch zum Nachmittag hin werde es zunehmend sonnig und bleibe trocken, erklärte der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Offenbach am Samstag. dpa

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 bis 22 Grad. Nachts wird es allerdings mit fünf bis zehn Grad recht kalt. Das Wetter bleibt zum Wochenanfang schön. Am Montag werde es nach der Auflösung von Nebelfeldern sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad im Norden und 22 Grad in der Vorderpfalz. Am Dienstag wird es laut Prognose ähnlich, mit 19 bis 23 Grad sogar ein bisschen wärmer.