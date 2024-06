Notfall Goldregen-Vergiftung: 15 Schüler im Krankenhaus

15 Kinder und Jugendliche einer Realschule in Idar-Oberstein sind am Donnerstag mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Schüler im Alter zwischen 10 und 15 Jahren hatten offenbar Samen der giftigen Goldregenpflanze in den Mund genommen beziehungsweise geschluckt, wie ein Pressesprecher des Klinikums Idar-Oberstein am Donnerstagabend bestätigte. Sie hätten insbesondere unter Übelkeit gelitten. Akute Lebensgefahr bestehe nicht.