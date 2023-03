Politiker Vulkaneifeler Gordon Schnieder übernimmt CDU-Fraktion

Wenn Gordon Schnieder an diesem Mittwoch zum neuen Chef der CDU-Fraktion im Mainzer Landtag gewählt wird, ist der Vulkaneifeler erst der dritte Christdemokrat aus der Region Trier, der dieses Amt innehat. Dabei stand sein „Vorgänger“ Christoph Böhr gleich zwei Mal an der Fraktionsspitze. 1993 wurde der 39-jährige Trierer das erste Mal gewählt, um das Amt nur zwei Jahre später an den damaligen CDU-Spitzenkandidaten Johannes Gerster wieder abzugeben.