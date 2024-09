Kommentar Wann Gordon Schnieders Schonfrist endet

Jetzt also Gordon Schnieder! Der 49-jährige Landtagsabgeordnete aus der Vulkaneifel ist seit diesem Wochenende der neue starke Mann der rheinland-pfälzischen CDU. Nach Christoph Böhr, Julia Klöckner und zwei Mal Christian Baldauf soll Schnieder es nun richten und die Christdemokraten zurück auf die Regierungsbank im Mainzer Landtag führen – nach dreieinhalb Jahrzehnten in der Opposition und mehrfach am Rande der Selbstzerfleischung. Eine Herkulesaufgabe, an der sich schon Schieders Vorgänger die Zähne ausbissen.