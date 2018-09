später lesen Gottwalt erhält Profivertrag beim 1. FC Kaiserslautern Teilen

Lukas Gottwalt hat beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern einen Profivertrag bis zum Sommer 2022 erhalten. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger war 2017 vom hessischen Verbandsligisten SG Bruchköbel zu den Roten Teufeln gewechselt, für die er im ersten Jahr in der Oberliga kickte und am vergangenen Spieltag beim 1:1 in Zwickau sein Drittligadebüt feierte. dpa