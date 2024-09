Gusto-Ranking Gourmetguide: Diese Restaurants aus unserer Region wurden ausgezeichnet

Im Saarland wurde das Restaurant Victor`s Fine Dining by Christian Bau in Nenning auch mit 10+ von 10 Gusto-Pfannen ausgezeichnet. Dem Esplanade und dem Gästehaus Klaus Erfort in Saarbrücken und dem LOUIS Restaurant im LA MAISON in Saarlouis wurden neun von 10 Gusto-Pfannen verliehen. Außerdem landet das LOUIS auch in der Top 10 der alkoholfreien Getränkebegleitung.