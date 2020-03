Grab von Kardinal Lehmann jetzt mit Gedenktafel aus Bronze

Mainz Rechtzeitig vor dem Eröffnungsgottesdienst zur Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz im Mainzer Dom ist am Grab von Kardinal Karl Lehmann eine Tafel aus Bronze angebracht worden. Sie führt neben Name, Titel, Geburts- und Sterbedatum auch die Daten der Priester- und Bischofsweihe sowie der Kardinalserhebung auf und wurde von dem in Darmstadt lebenden Künstler Thomas Duttenhoefer gestaltet, wie das Bistum Mainz mitteilte.



