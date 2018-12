später lesen Graue statt weiße Weihnacht: Nachts örtlich glatt Teilen

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland zeigt sich an den Weihnachtsfeiertagen von seiner grauen und frostigen Seite. Trotz Wolken, vor allem im Nordosten, bleibe es am 1. Weihnachtstag trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. dpa