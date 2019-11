Graues Novemberwetter an Rhein, Mosel und Saar

Ein Mann geht mit Regenschirmen unter herbstlich gefärbten Bäumen entlang. Foto: Sebastian Kahnert/zb/dpa.

Offenbach Meist graues Novemberwetter mit milden Höchstwerten von bis zu 18 Grad steht den Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, können die Wolken höchstens am Samstagnachmittag etwas auflockern.

