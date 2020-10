Graues und nasses Herbstwetter

Regentropfen sind auf einer Autoscheibe zu sehen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Mainz/Saarbrücken In Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist auch in den kommenden Tagen nichts von einem goldenen Herbst zu sehen. Stattdessen erwartet die Menschen graues und mildes Wetter. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag mit.

Der Freitag startet mit vielen Wolken und Schauern. In der zweiten Tageshälfte ziehen dann noch Gewitter auf. Die Temperaturen liegen bei 14 bis 17 Grad, in den Hochlagen nur bei 13 Grad. Im Bergland kann auch ein böiger Wind wehen.