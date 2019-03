später lesen Graupel- und Schneeschauer beenden milden Frühlingsauftakt Teilen

Dem milden Frühlingswetter geht in Rheinland-Pfalz und dem Saarland schon wieder die Puste aus. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte, ziehen bereits am Sonntag von Norden her die ersten Wolken auf, die dem Westen spätestens zum Wochenbeginn Schauer und Graupelgewitter bescheren. dpa