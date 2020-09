Greenpeace untersucht Rhein auf Mikroplastikpartikel

Duisburg Greenpeace will bis Anfang Oktober Verschmutzungen mit Mikroplastik im Rhein zwischen Duisburg und Koblenz untersuchen. Dazu nehmen Wissenschaftler auf dem Greenpeace-Aktionsschiff Beluga II Wasserproben, teilte die Organisation zu Beginn der Aktion am Dienstag mit.

Aus den Proben werde Mikroplastik ausgesiebt und auf seine chemische Zusammensetzung analysiert. Binnengewässer spielten bei der Verbreitung von Plastikpartikeln eine wichtige Rolle - über Flüsse gelangten die kleinsten Teile in die Meere.

„Inzwischen lassen sich Plastikpartikel in Muscheln und Fischen nachweisen und der Müll landet so direkt wieder auf dem Teller“, sagte Greenpeace-Sprecherin Daniela Herrmann laut Mitteilung. Mikroplastik verursacht zahlreiche ökologische Schäden, der gesundheitliche Einfluss auf Lebewesen beschäftigt die Forschung. Partikel wurden bisher unter anderem in Schnee, Lebensmitteln oder Trinkwasser nachgewiesen.