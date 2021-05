Greensill Bank: Mehreren Kommunen drohen Verluste

Mainz Auch so mancher Stadtkämmerer im Land hat Geld bei dem inzwischen von der Aufsicht geschlossenen Bremer Institut angelegt. Das könnte sich als riskante Wahl herausstellen.

Von der Schließung der Bank Greensill sind in Rheinland-Pfalz nach Angaben der Landesregierung mehrere Kommunen betroffen. Dazu zählen neben der Verbandsgemeinde Diez auch die Verbandsgemeinden Pirmasens-Land sowie Baumholder, wie es in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU-Landesfraktion heißt. Im ersten Fall seien zwei Millionen Euro bei der Bank angelegt worden, in Baumholder gehe es um 750 000 Euro. Der Kreis Altenkirchen wird ebenfalls in der Antwort genannt. Dessen Abfallwirtschaftsbetrieb soll 3,6 Millionen Euro bei der Bremer Greensill Bank angelegt haben.