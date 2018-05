später lesen Greifswalder Martinschule gewinnt Deutschen Schulpreis 2018 FOTO: Bernd Wüstneck FOTO: Bernd Wüstneck Teilen

Der Deutsche Schulpreis 2018 geht an das Evangelische Schulzentrum Martinschule in Greifswald. Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) überreichte am Montag in Berlin die mit 100 000 Euro dotierte Auszeichnung, wie die Robert Bosch Stiftung mitteilte. dpa