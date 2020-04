Trier Auch für Mai gilt eine Vereinbarung zwischen Deutschland und Luxemburg, die Pendler entlastet.

(Mos/sas) Gute Nachricht für Grenzpendler: Auch im Mai können Menschen, die in Luxemburg arbeiten, aber in der Region Trier leben, unbegrenzt viel Zeit im Homeoffice verbringen, ohne dass sie deshalb finanzielle Nachteile fürchten müssten.

Nachdem 5000 Bürger eine Petition unterzeichnet und Landespolitiker auf eine Neuregelung für die Zeit der Corona-Pandemie gedrängt hatten, trat am 4. April eine Vereinbarung mit dem Großherzogtum Luxemburg in Kraft, die den Grenzpendlern zugute kommt: Arbeitstage zu Hause werden nun rückwirkend bis zum 11. März 2020 steuerlich so behandelt, als hätten sie in Luxemburg stattgefunden.