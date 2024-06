Rente in Luxemburg Wie sich Grenzgänger im Ruhestand etwas dazuverdienen können

Im Schnitt gehen Beschäftigte in Luxemburg derzeit mit 60,1 Lebensjahren in Rente. In Deutschland liegt das durchschnittliche Rentenalter bei gut 64 Jahren – zwei Jahre mehr als noch vor 20 Jahren. Neben der regulären Altersrente mit 65 Jahren kann man in Luxemburg allerdings auch schon die vorgezogene Altersrente mit 60 und mit 57 Jahren beantragen – wenn man mindestens 480 Monate Beiträge nachweisen kann.