Scholz wirbt bei Luxemburger Premier um Verständnis Kontrollen an der Grenze zu Luxemburg: So lief der erste Tag

Bereits um die Mittagszeit staut sich der Verkehr am Ende der A64 von Luxemburg kommend in Richtung Trier. Auf gut einem Kilometer stehen LKW auf der rechten Seite, auf der linken Fahrbahn geht es stockend voran – bis der Verkehr dann kurz vor dem Parkplatz Dicke Buche einspurig an der dort eingerichteten Kontrollstelle der Bundespolizei vorbeigeleitet wird.