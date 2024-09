Pendler verärgert Sind Grenzkontrollen wirklich nötig? Was Europapolitikerin Katarina Barley dazu sagt

Deutschland hat wieder Grenzkontrollen eingeführt. Seit Montag dieser Woche kontrolliert die Bundespolizei die Einreise aus den Nachbarländern. Auch in der Region. Dort wird vor allem an der A64 bei Trier (mehr als zehn Kilometer hinter dem luxemburgisch-deutschen Grenzübergang) und an der A60 in der Eifel aus Belgien kommend kontrolliert. In Luxemburg stoßen die Kontrollen auf heftige Kritik. Ein halbes Jahr lang soll an allen deutschen Außengrenzen kontrolliert werden.