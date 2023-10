Fußball Greuther Fürth mit zwei Neuen im DFB-Pokal gegen Homburg

Kapitän Branimir Hrgota bekommt beim Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth nach zwei verschossenen Elfmetern nacheinander eine kleine Pause als etatmäßiger erster Schütze. „Julian Green wird voraussichtlich den nächsten schießen“, kündigte Trainer Alexander Zorniger vor dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal am Dienstag (18.00 Uhr/Sky) beim Viertligisten FC 08 Homburg an. Dieser Wechsel erfolge in Absprache mit Hrgota. Der Fürther Stürmer und Kapitän scheiterte am Freitag beim 4:0 gegen den VfL Osnabrück vom Punkt, so wie schon eine Woche zuvor beim 0:2 gegen den Hamburger SV.