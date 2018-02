später lesen Griese fordert weiteren Ausbau der Windenergie Teilen

Umweltstaatssekretär Thomas Griese (Grüne) hat seine Forderung nach einem weiteren Ausbau der Windenergie erneuert. „Um die internationalen und die rheinland-pfälzischen Klimaziele zu erreichen, brauchen wir die Energiewende“, sagte er nach Angaben einer Ministeriumssprecherin am Samstag in Mainz. In Rheinland-Pfalz seien im vergangenen Jahr zwar 82 Windenergieanlagen neu gebaut worden, doch das seien noch nicht genug. „Der Ausbau von Windenergie ist weiterhin möglich und nötig“, sagte er. Seinen Angaben zufolge gibt es derzeit im Land rund 1700 Anlagen. Sie verfügen zusammen über eine Leistung von rund 3400 Megawatt. dpa