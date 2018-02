später lesen Grippe greift um sich: Zahl der Infektionen klettert stetig FOTO: Maurizio Gambarini FOTO: Maurizio Gambarini Teilen

Twittern

Teilen



Die Grippewelle in Rheinland-Pfalz greift um sich, die Zahl der gemeldeten Erkrankungen hat zuletzt stetig zugenommen. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes in Koblenz waren es in der vergangenen Woche 899 Influenza-Fälle - nach 664 sowie 537 Fällen in den Wochen davor. In der laufenden Woche sind alleine bis zum Mittwoch (21. Februar) schon wieder 558 Influenza-Meldungen dazugekommen. dpa