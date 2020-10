Grippe-Impfung: Auftakt mit Ministerin und Landtagspräsident

Mainz Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Landtagspräsident Hendrik Hering (beide SPD) wollen sich am heutigen Donnerstag gegen Grippe impfen lassen. Beide Politiker wollten auf diese Weise mit gutem Beispiel vorangehen, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie biete die vorbeugende Grippeschutzimpfung im Herbst den besten Schutz vor einer Influenza-Erkrankung. An dem Impftermin in der Mainzer Rheingoldhalle, in der am Donnerstag der Landtag zusammenkommt, will auch der Präsident der Landesärztekammer, Günther Matheis, teilnehmen.