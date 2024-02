Gesundheit Grippe und Karneval: Im Westen fehlen Blutspenden

Der DRK-Blutspendedienst West ist für Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland zuständig. Das DRK betreibt den mit Abstand größten Blutspendedienst in Deutschland. Gerade in den großen Städten sind Blutspenden aber auch in vielen Krankenhäusern möglich. Insgesamt spenden weniger als drei Prozent der Menschen in Deutschland regelmäßig Blut. In den großen Ballungsräumen an Rhein und Ruhr ist der Anteil noch einmal deutlich niedriger als auf dem Land.