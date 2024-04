Gesundheit Grippesaison im Saarland mit hohen Fallzahlen

Im Saarland sind in der laufenden Grippesaison die dritthöchsten Fallzahlen seit Beginn der Meldepflicht registriert worden. Bis Anfang April seien mehr als 1640 Infektionen gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Höhere Zahlen hatte es zuvor nur in den Saisons 2022/2023 und 2019/2020 gegeben. Wegen der verstärkten Hygiene-Maßnahmen in der Coronapandemie gab es in den beiden Saisons ab 2020 nur vergleichsweise wenige Grippefälle. Eine Meldepflicht besteht seit der Saison 2000/2001. Die aktuelle Grippewelle hatte Ende des vergangenen Jahres begonnen, ihr Ende ist den Angaben zufolge in Sicht.