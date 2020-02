Grippewelle bislang moderat:Rheinland-Pfalz und im Saarland

Eine Frau putzt sich die Nase. Foto: Maurizio Gambarini/dpa/Archivbild.

Mainz/Berlin Die Welle von Grippe-Erkrankungen ist in Rheinland-Pfalz und im Saarland bislang nicht so hoch wie in den Vorjahren. „Das ist bislang sehr moderat verlaufen“, sagte eine Sprecherin des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa