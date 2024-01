Vor allem Kinder betroffen Grippewelle nimmt Fahrt auf: Zahl der Infizierten steigt – Höhepunkt nach Karneval?

Die Grippewelle ist im Anmarsch: Während die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen langsam zurückgeht, steigt die der Influenza-Infektionen. Das Landesuntersuchungsamt meldete in der vergangenen Woche insgesamt 245 neue nachgewiesene Influenza-Fälle (davon 17 in der Region) innerhalb von sieben Tagen. In der Woche davor waren es landesweit 215 Labor bestätigte Grippe-Fälle.