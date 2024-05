Export in mehr als 60 Länder Wie Peter Mertes in 100 Jahren mit „Weinen für alle“ erfolgreich wurde

Bernkastel-Kues · Niemand in Deutschland produziert so viel Wein wie die Kellerei Peter Mertes in Bernkastel-Kues. Das Motto des Gründers hat die aktuell aktive, vierte, Familiengeneration in ihrer DNA verankert: Weine für alle! Und so wird das täglich umgesetzt.

Ein Bild aus den 1970er-Jahren, wo Peter Mertes Wein in Kartons auf Paletten ausliefert. Foto: Peter Mertes