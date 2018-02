später lesen Größter Narrenumzug startet in Ludwigshafen FOTO: Ronald Wittek FOTO: Ronald Wittek Teilen

Närrisches Jubiläum in Ludwigshafen: Zum 66. Mal startet heute der gemeinsame Fastnachtszug der Nachbarstädte Ludwigshafen und Mannheim. Zu dem Spektakel, das in diesem Jahr auf der linksrheinischen Seite organisiert wird, werden 99 Zugnummern mit mehr als 3500 Aktiven erwartet. Nach Angaben der Veranstalter ist es der größte Narrenumzug in der Metropolregion Rhein-Neckar. dpa