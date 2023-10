Großbäckerei in Insolvenz Aufspaltung der Biebelhausener Mühle? Großbäckerei mit 550 Beschäftigten stellt Insolvenzantrag

Update | Wiltingen · Paukenschlag im regionalen Lebensmittelhandwerk: Die Biebelhausener Mühle mit Sitz in Ayl (Kreis Trier-Saarburg) meldet Insolvenz an. Was bisher bekannt ist.

11.10.2023, 16:49 Uhr

Foto: TV/Marion Maier

Paukenschlag am Mittwochmittag: Die Großbäckerei Biebelhausener Mühle aus Ayl (Kreis Trier-Saarburg) hat Insolvenzantrag gestellt. Aus einer Meldung des Amtsgerichts Trier geht hervor: „Gegen die Schuldnerin ist die vorläufige Verwaltung des Vermögens der Schuldnerin angeordnet worden“, heißt es darin. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter ist der Trierer Rechtsanwalt Jakob Joeres von der Kanzlei Diesel, Schmitt, Ammer bestellt worden.