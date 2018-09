später lesen Großbaustelle: Aus für Evangelischen Kirchentag FOTO: Maurizio Gambarini FOTO: Maurizio Gambarini Teilen

Der für das Jahr 2027 in Mannheim und Ludwigshafen geplante Deutsche Evangelische Kirchentag ist wegen einer Straßensanierung abgesagt worden. Die Bauarbeiten an einer innerstädtischen Hochstraße in Ludwigshafen dauerten erheblich länger als ursprünglich angenommen, teilte der Evangelische Oberkirchenrat in Baden am Freitag in Karlsruhe mit. dpa