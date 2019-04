später lesen Großbrand: 45 Menschen müssen Häuser verlassen Teilen

Bei dem Brand zweier Häuser in Kaiserslautern mussten 45 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Wie die Polizei in Kaiserslautern mitteilte, wurde niemand verletzt. Warum der Brand in der Nacht zum Donnerstag in einem der Häuser mit je acht Wohnungen ausbrach, ist noch unklar. dpa