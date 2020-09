Großbrand auf Mülldeponie in Heßheim ausgebrochen

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Heßheim Auf der Mülldeponie in Heßheim ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten seien in vollem Gange, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Es handle sich um einen Großbrand. Die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Weiter Informationen waren zunächst nicht bekannt.