Großbrand einer Lagerhalle: 300 Feuerwehrleute im Einsatz

Der Schriftzug „Feuerwehr“ ist auf einem Einsatzfahrzeug angebracht. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Neuwied Ein Lagerhallenbrand in Neuwied hat in der Nacht zu Samstag die Polizei und Feuerwehr beschäftigt. Bis zu 300 Einsatzkräfte seien die ganze Nacht über vor Ort gewesen, teilte ein Feuerwehrsprecher am Samstag mit.

Ein Feuerwehrmann sei bei dem Einsatz leicht verletzt worden. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Wie die Polizei mitteilte, war am Samstagabend ein Lagerhallen-Komplex im Stadtteil Niederbieber in Brand geraten. Laut Feuerwehrsprecher ist der Hallenkomplex etwa 800 Meter lang und 100 Meter breit - gebrannt habe das Gebäude auf einer Länge von etwa 250 Metern. „In der Halle fanden vor dem Brand Abbauarbeiten statt“, teilte der Feuerwehrsprecher am Samstag mit. „Dort gibt es große Maschinen und Anlagen, die zurzeit demontiert werden.“

Während der Löscharbeiten wurde die angrenzende Landstraße mehrere Stunden gesperrt. Am Samstagvormittag war die Feuerwehr noch für Nachlöscharbeiten vor Ort. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.