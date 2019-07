Großbrand in Autolackiererei in Neuhäusel

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr steht nach einer Übung mit eingeschaltetem Blaulicht an der Feuerwache. Foto: Daniel Bockwoldt/Archiv.

Neuhäusel In Neuhäusel (Westerwaldkreis) haben mehrere Explosionen am frühen Mittwochmorgen einen Brand in einer Autolackiererei verursacht. Laut Polizei hatten Zeugen den Brand in dem Industriegebiet gemeldet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa