Großbrand in Holzlager in Pfalzfeld

Pfalzfeld In einem Holzlager in Pfalzfeld (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten auch am Morgen weiter an. Voraussichtlich bis zum Vormittag seien die Einsatzkräfte noch mit der Brandbekämpfung beschäftigt, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa