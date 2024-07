Donnersbergkreis Großbrand in Kirchheimbolanden - Keine Verletzten

Bei einem Großbrand in Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) ist es zu einem hohen Sachschaden gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, mussten am frühen Montagabend über 200 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren in ein Industriegebiet ausrücken, um das Feuer in den Griff zu bekommen.