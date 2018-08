später lesen Großbrand in Saarburg: Keine Hinweise auf Brandstiftung Teilen

Nach dem Großbrand mit Millionenschaden in der Gemeindeverwaltung in Saarburg geht die Polizei nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht von Brandstiftung aus. „Wir haben bislang keine Hinweise gefunden, dass der Brand vorsätzlich gelegt worden ist“, sagte der Sprecher der Polizei Trier am Dienstag in Saarburg. dpa