Proteste gehen weiter Junge Landwirte demonstrieren in Schengen - Auch Bauern von Saargau und Obermosel sind dabei

Schon seit mehreren Wochen demonstrieren die Landwirte in Deutschland und Europa – diese Aufnahme stammt aus Seelow (Brandenburg) – für bessere Arbeitsbedingungen. Am Mittwoch, 7. Februar, versammeln sich Bauern aus mehreren Länder in Schengen zu einer großen Demonstration. Auch saarländische Landwirte nehmen daran teil. (Symbolfoto)

Foto: dpa/Patrick Pleul