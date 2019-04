später lesen Große Mindestlohnkontrolle des Zolls Teilen

Bei einer größeren Kontrollaktion hat der Zoll in Koblenz, Mainz und Trier knapp 200 Unternehmen verschiedener Branchen unter die Lupe genommen. Bei der Aktion am vergangenen Samstag, die bundesweit lief und schwerpunktmäßig Verstöße gegen den Mindestlohn im Blick hatte, überprüften in Rheinland-Pfalz 80 Einsatzkräfte etwa 375 Arbeitnehmer. dpa