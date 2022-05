Verkehr : Große Nachfrage bei Verkaufsstart von 9-Euro-Ticket

Mainz Verkehrsbetriebe in Rheinland-Pfalz haben zum Verkaufsstart des 9-Euro-Tickets eine hohe Nachfrage verzeichnet. „In Rheinland-Pfalz ist der Verkauf der günstigen Monatskarten sehr gut angelaufen“, teilte eine Sprecherin der Deutsche Bahn am Montag mit.

Beim Eisenbahnunternehmen Vlexx aus Mainz startete der Vorverkauf der vergünstigten Tickets am Montag im Kundencenter in Alzey ebenfalls. „Die Nachfrage ist sehr gut“, sagte eine Sprecherin. Der Ticketverkauf an den Vlexx-Automaten beginne voraussichtlich am 30. Mai.