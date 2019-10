Energie : Stromkosten im Land extrem hoch — und sie driften auseinander

Trier/Bitburg/Mainz Je nach Region klafft zwischen dem teuersten und dem billigsten Grundversorger eine Lücke von 268 Euro im Jahr, zeigt eine Studie. Verbraucherzentrale rät: Wechsel des Anbieters prüfen.

Die Stromkosten brechen in Deutschland immer weitere Rekorde. In diesem Jahr haben Bürger im Schnitt erstmals mehr als 30 Cent pro Kilowattstunde bezahlt, ergaben Berechnungen der Bundesnetzagentur. Gemeinsam mit Dänemark zahlen die Deutschen europaweit den höchsten Strompreis, sagt die Verbraucherzentrale in Rheinland-Pfalz, die mit einer eigenen Studie ermittelt hat, wie massiv sich jährliche Kosten im Land von Region zu Region unterscheiden.

In der Grundversorgung zahlt ein Privathaushalt mit einem jährlichen Verbrauch von 3600 Kilowattstunden danach beim teuersten Anbieter in Enkenbach-Alsenborn 1264,88 Euro im Jahr, wo das günstigste Angebot im pfälzischen Meckenheim bei 996,29 Euro liegt. Das macht für Kunden einen Unterschied von mehr als 268 Euro aus. Regionale Versorger wie die Stadtwerke Trier (1103,70 Euro) und Innogy (1127 Euro) liegen im Mittelfeld des rheinland-pfälzischen Vergleichs.

EXTRA Was ist Grundversorgung beim Strom? Der Grundversorger beliefert vor Ort die meisten Haushalte mit Strom. Er ist verpflichtet, alle Privathaushalte zu beliefern, sofern diese nicht den Vertrag oder den Anbieter wechseln, heißt es von der Verbraucherzentrale. Ein Kunde könne die Grundversorgung jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen kündigen.

„Wir raten, aus der teuren Grundversorgung auszusteigen, die in Deutschland noch 28 Prozent der Privathaushalte nutzen“, sagt Fabian Fehrenbach, Referent für Energierecht in der rheinland-pfälzischen Verbraucherzentrale. Er weist darauf hin, dass die Grundversorger auch Modelle mit günstigeren Sonderverträgen anbieten, die in den besten Fällen um 216 Euro (24 Prozent) pro Jahr niedriger liegen als die Grundversorgung. Bei den Stadtwerken Trier haben die Verbraucherschützer bei günstigeren Sonderverträgen einen Mittelwert von 918,17 Euro errechnet, bei Innogy von 926,83 Euro. Verbraucherschützer empfehlen Kunden, den Markt jährlich auf bessere Angebote zu prüfen und zu günstigeren Anbietern zu wechseln. Das scheitere oft bei älteren Menschen, die weniger internetaffin seien.