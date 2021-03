Große Verluste im Corona-Jahr bei Dillinger und Saarstahl

Dillingen Die Stahlbranche hat schon länger mit konjunkturellen und strukturellen Problemen zu kämpfen. 2020 kam noch Corona dazu. Bei den Stahlkochern an der Saar sind die Bilanzzahlen nun tiefrot.

Die beiden saarländischen Stahlunternehmen Dillinger und Saarstahl sind im Corona-Jahr 2020 tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der pandemiebedingte Einbruch bei Nachfrage und Erlösen habe zu hohen Verlusten geführt und die bereits angespannte Situation der Kocher weiter verschärft, sagte Vorstandsvorsitzender Karl-Ulrich Köhler am Dienstag. Auch wenn die Nachfrage inzwischen wieder angezogen habe, sei man für 2021 wegen der Unwägbarkeiten in der Pandemie nur „vorsichtig optimistisch“.