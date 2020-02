Großer Polizeieinsatz nach Schüssen aus Schreckschusswaffe

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild.

Koblenz Schüsse haben am Dienstagabend zu einem großen Einsatz der Polizei in Koblenz geführt. Etwa 20 Beamte seien alarmiert worden und hätten im Stadtteil Rauental nach den Verursachern gefahndet, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen.



