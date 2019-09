Großer Run auf Karten für neues Heinz-Becker-Programm

Mainz/Bensheim Vor der Premiere des neuen Heinz-Becker-Programms von Kabarettist Gerd Dudenhöffer (69) gibt es eine große Nachfrage nach Tickets. 23 von 40 Vorstellungen bis Weihnachten seien bereits ausverkauft, sagte Dudenhöffer in Mainz der Deutschen Presse-Agentur.

Der Abend von „DOD“ (Untertitel: „Das Leben ist das Ende“) beginne damit, dass Heinz Becker nach der Beerdigung nach Hause komme - in der Hand ein paar weiße Callas, die er ins Grab zu werfen vergessen hat. „Da merkt man sofort die Unbeholfenheit. Ihm fehlt auch die Wortwahl.“ All das sei menschlich - und stehe stellvertretend für Otto Normalverbraucher.

Der Tod von Hilde sei aber nur Fiktion in der Fiktion: Es könne gut sein, dass sie in späteren Programmen wieder lebendig werde. Dudenhöffer steht seit 1985 als Heinz Becker mit Hosenträgern und „Batschkapp“ auf Bühnen in Deutschland. Jedes Jahr hat er rund 100 Auftritte. Er verkörperte die Rolle auch von 1992 bis 2004 in der Fernsehserie „Familie Heinz Becker“ - mit 42 Folgen.