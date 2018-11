später lesen Großes Interesse am Ehrenamt der Digital-Botschafter Teilen

Twittern

Teilen



Etwa 100 mit Computer und Internet erfahrene Freiwillige sollen in Rheinland-Pfalz älteren Menschen im Umgang mit digitalen Alltagsanwendungen beistehen. Dieses Projekt der Digital-Botschafter war am Dienstag Thema im Demografiekabinett in Mainz, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mitteilte. dpa